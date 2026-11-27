Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 15, Công an TP Hà Nội, có cán bộ Công an xã Vĩnh Thanh tham gia tăng cường, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn, trên quốc lộ 3 và các tuyến đường qua địa bàn hai xã Sóc Sơn, Vĩnh Thanh.

Đối tượng T.X.N. tại cơ quan Công an. Ảnh: TA

Khoảng 20h30' cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân (xã Sóc Sơn), tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 29S6-814.xx do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội) điều khiển trên đường Phù Đổng. Qua kiểm tra tốc độ và nồng độ cồn, tổ công tác xác định anh S. không vi phạm nên để anh tiếp tục lưu thông.

Khoảng 21h cùng ngày, N. đi xe đạp đến chốt kiểm soát. Theo cơ quan điều tra, N. dùng lời lẽ đe dọa, nói tổ công tác đã nhận tiền của người vi phạm nhưng không đưa ra bằng chứng, đồng thời yêu cầu tổ công tác đưa 180 triệu đồng để “cho qua”.

Trong những ngày tiếp theo, N. nhiều lần đến chốt, nói đã làm đơn tố giác cán bộ CSGT. Vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động của tổ công tác và được báo cáo chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15. Đơn vị này báo cáo Phòng CSGT và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự để xử lý.

Chiều tối 25/11, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, khi N. đến điểm hẹn gặp cán bộ CSGT để nhận trước 80 triệu đồng, tổ công tác của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, bắt quả tang và đưa N. về trụ sở làm việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.