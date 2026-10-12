Tạm giữ hình sự đối tượng có nồng độ cồn dùng dao tấn công CSGT tại TPHCM

Tối 11/10, Công an phường Diên Hồng, TPHCM cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Hào (21 tuổi, ngụ phường An Hội Tây) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an đọc lệnh giữ người với Hào.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h50 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TPHCM, gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách và Đại úy Nguyễn Văn Đức, tuần tra trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng.

Phát hiện Hào điều khiển xe máy biển số 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên Hào không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Đến trước số 523 Tô Hiến Thành, Hào mất lái, té ngã rồi bỏ xe, chạy bộ lên vỉa hè. Khi Thiếu tá Khách tiến đến tiếp tục yêu cầu kiểm tra, Hào bất ngờ lấy dao giấu trong túi đeo chéo, đâm nhiều nhát vào vùng đầu cán bộ này, gây thương tích.

Hào sau đó bị bắt giữ tại hiện trường.

Thiếu tá Khách, Đại úy Đức sau đó đã cùng tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng phối hợp khống chế, bắt giữ Hào.

Tại trụ sở Công an phường, kết quả kiểm tra lúc 2h27 ngày 11/10 ghi nhận Hào có nồng độ cồn 0,608 mg/lít khí thở.

Công an phường Diên Hồng đã lập hồ sơ bắt quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Hào để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.