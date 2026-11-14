Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích

Đối tượng Tân bị tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 11-11, Công an xã Tháp Mười nhận được tin báo từ Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Mỹ An 4 về việc ông Lê Văn Bé Chính (sinh năm 1970) tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Mỹ An 4, đang thực hiện nhiệm vụ thì bị một đối tượng tấn công gây thương tích.

Trước đó, ông Chính được phân công đến nắm tình hình theo phản ánh của người dân về việc nhà ông Tân hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa. Khi ông Chính vừa chạy xe đến trước cửa nhà, Tân từ trong nhà chạy ra, dùng hai chiếc micro cầm trên tay đánh ông Chính, gây thương tích.

Nhận tin báo, Công an xã Tháp Mười cử tổ công tác đến hiện trường, khống chế đối tượng và đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc. Qua làm việc, đối tượng khai tên là Huỳnh Phú Tân (sinh năm 1985) ngụ ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười.

Công an xã Tháp Mười đang tiếp tục làm việc với đối tượng và những người liên quan, ghi nhận hiện trường để củng cố hồ sơ xử lý.