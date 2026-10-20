Tạm giữ hình sự 8 người chơi chắn, thu giữ hơn 19 triệu đồng

Trước đó, chiều 15/10, Công an phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bắt quả tang 8 người đánh bạc dưới hình thức chơi chắn tại Tổ dân phố số 1 Yên Xá.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Những người bị bắt quả tang gồm T.V.H (sinh năm 1962), N.V.T (sinh năm 1977), Đ.H.S và Đ.M.H (cùng sinh năm 1980), N.Đ.H (sinh năm 1988), H.M.S (sinh năm 1973), B.V.C (sinh năm 1968), cùng trú tại phường Thanh Liệt và P.K.O (sinh năm 1965, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 19.240.000 đồng cùng các tang vật liên quan.

Hiện, Công an phường Thanh Liệt đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự.