Tạm giữ hình sự 2 đối tượng sử dụng nhà bếp để giấu ma túy

Trước đó, vào lúc 15h30’ ngày 12/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát kết hợp nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Công an xã Nghĩa Hành đã tiến hành kiểm tra nhà ở của ông Võ Duy Vang (SN 1982; trú thôn Đại An, xã Nghĩa Hành) phát hiện đối tượng cùng Phan Thị Cẩm Thu (SN 2000; trú xã Hòa Hưng, An Giang) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực nhà bếp.

Lực lượng chức năng khai thác đối tượng Võ Duy Vang tại hiện trường.

Ngay tại hiện trường, Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ống hút nhựa, 1 đoạn ống nhựa có bám dính tinh thể màu trắng đục, 2 bật lửa ga cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng đục nói trên là ma túy đá.