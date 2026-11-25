Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/11/2026, chị N.T.T.V dừng xe bên lề đường tỉnh 941, đoạn qua ấp Tân Thạnh, xã Cô Tô, để đón em trai tan học tại Trường THCS Tà Đảnh thì bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát về hướng xã Tri Tôn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cô Tô khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn và truy tìm đối tượng. Qua đó, lực lượng công an phát hiện hai thanh niên đi xe mô tô biển số 68D1-289.00 có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2006, trú xã Óc Eo, tỉnh An Giang), có 1 tiền án về tội cướp tài sản, và một thiếu niên sinh năm 2011, trú xã Thạnh An, TP. Cần Thơ. Cả hai thừa nhận thực hiện vụ cướp giật điện thoại của chị V. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG ĐÔ