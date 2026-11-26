Ngày 26/11, Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Đà Nẵng thông tin, đã xác minh, điều làm làm rõ vụ việc gây rối TTCC xảy ra vào rạng sáng 08/11/2026, tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Vụ việc được lan truyền video trên mạng xã hội. Phòng CSĐTTP về TTXH nhanh chóng tập trung lực lượng làm rõ, xác định nhóm thanh thiếu niên xuất phát từ việc khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội rồi rủ nhau tụ tập chuẩn bị nhiều hung khí, di chuyển trên nhiều xe mô tô để đánh nhau.

Hàng chục thanh thiếu niên liên quan trong vụ án.

Công an xác định, vào khoảng 20 giờ ngày 01/9/2026, Nguyễn Đức Hiếu, Trần Văn Hải, Võ Gia Khang, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Quang Hùng, Võ Đình Quốc, Đào Lê Quân, Phạm Ngọc Bảo (cùng trú tại Đà Nẵng) đến quán cà phê “Xanh” (249 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê) để ngồi uống nước.

Hiếu rủ cả nhóm đi tìm các nhóm thanh niên khác gây sự đánh nhau, cả nhóm đồng ý và hẹn khoảng 01 giờ ngày 02/09/2026 đến bờ hồ Hà Huy Tập để lấy hung khí. Hiếu rủ thêm Nguyễn Hoàng Hy Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Lê Đình Trung Trực cùng đi. Trực rủ thêm Phạm Mạnh Long; Long rủ Lê Nguyễn Gia Bảo, Trần Duy Hoàng, Võ Thanh tham gia.

Khoảng 01 giờ 30 ngày 02/9, Hiếu, Hải, Khang, Nguyên, Hùng, Quốc, Quân và Bảo đi lấy hung khí gồm: kiếm, tuýp sắt, di chuyển trên các xe máy đi qua các tuyến đường Hà Huy Tập - Phạm Như Tăng - Điện Biên Phủ - Tôn Đức Thắng.

Khi đi đến cầu vượt Ngã ba Huế, nhóm gặp 7 người đi trên 3 xe máy, gồm: Trần Duy Hoàng, Lê Nguyễn Gia Bảo, Phạm Mạnh Long, Lê Đình Trung Trực, Võ Thanh, Nguyễn Hoàng Huy Tuấn và Nguyễn Thành Trung. Một số người của nhóm 7 người này có cầm cây ba chĩa, tuýp sắt.

Hai nhóm nhập lại, di chuyển qua nhiều tuyến đường để khiêu khích, tìm các thanh thiếu niên khác để đánh nhau. Các đối tượng lái xe tốc độ cao (hơn 80km/h), nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ gây mất ANTT, gây rối TTCC, vung hung khí dọa người đi đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can.

Ngoài hành vi như nêu trên thì Hiếu, Hải, Long, Nguyên còn tham gia với nhiều đối tượng khác gây rối TTCC vào ngày 08/11/2026 tại phường Thanh Khê, khi dùng hung khí, lái xe với tốc độ cao gây rối, thách thức, khiêu khích, tìm người để đánh… trên nhiều tuyến đường.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; tạm giữ 5 xe máy, cây kiếm katana, dao tự tạo, bình xịt hơi cay; ống tuýp sắt... Trong đó, có 4 đối tượng dưới 16 tuổi; 16 đối tượng trên 16 tuổi (riêng Đào Lê Quân đủ 18 tuổi).