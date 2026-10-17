Tạm giữ hai tài xế xe đầu kéo dùng ống tuýp, gạch đánh nhau gây ùn tắc trên QL51

Tối 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Long (SN 1987, quê TP Cần Thơ) và Hồ Văn Hòa (SN 1982, quê Nghệ An, trú TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Các quyết định tố tụng và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện KSND khu vực 12 phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, khoảng 15h05 ngày 16/10, Hồ Văn Hòa điều khiển xe đầu kéo biển số 60H-405.97, kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.01, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ TP Đồng Nai về phường Bà Rịa, TP.HCM. Trong quá trình di chuyển, xe của Hòa xảy ra va quẹt với xe đầu kéo biển số 51C-242.88, kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42 do Nguyễn Hữu Long điều khiển, chạy cùng chiều.

Đến ngã tư giao đường N2-2, hướng vào KCN Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân B1, thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ, Long điều khiển xe vượt lên, ép xe Hòa dừng lại. Long mang theo ống tuýp kim loại dài khoảng 50cm, chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe.

Khi Hòa vừa xuống cabin, Long dùng ống tuýp đánh hai cái vào đầu Hòa, khiến hai bên xảy ra ẩu đả. Hòa nhặt gạch ném trúng Long. Khi Long bỏ chạy, Hòa tiếp tục nhặt hai cục gạch đuổi theo, ném về phía đối phương khoảng 50m. Vụ việc gây náo loạn, ùn tắc cục bộ trên quốc lộ 51. Hòa bị chảy máu vùng đầu và có nhiều vết thương trên cơ thể, còn Long bị xây xước nhẹ.

Hiện hai tài xế cùng bị tạm giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Mỹ và Viện KSND khu vực 12 tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở công an, Long và Hòa đã thừa nhận hành vi vi phạm. Xét tính chất, mức độ hành vi và những ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hai tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Video: Toàn cảnh vụ việc.

Hai người hiện được chuyển đến Phân trại tạm giam Ngãi Giao, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an TP.HCM, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.