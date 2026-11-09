Tạm giữ hai đối tượng dàn cảnh mua hàng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của tiểu thương

Theo thông tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn, hai người được xác định là Nguyễn Trọng Ngh. (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Hòa, TP.HCM) và Nguyễn Thị N.T (sinh năm 1976, trú tại phường An Hội Tây, TP.HCM).

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài, Nghĩa và Tuyết đã bàn bạc, tìm đến các cửa hàng bán rau, củ, quả để mua những món hàng có giá trị nhỏ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Trong lúc giao dịch, hai đối tượng tạo ra tình huống lộn xộn nhằm khiến chủ cửa hàng mất tập trung. Sau đó, Tuyết nói đã đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và yêu cầu người bán trả lại tiền thừa, dù trên thực tế các đối tượng chưa giao tiền mua hàng.

Với thủ đoạn này, hai người bị cho là đã thực hiện nhiều vụ việc, chiếm đoạt tiền của các tiểu thương tại xã Xuân Thới Sơn và một số địa bàn lân cận.

Hiện Công an xã Xuân Thới Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ việc.