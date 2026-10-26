Tạm giữ giám đốc Phùng Văn Huy SN 1988

Ngày 26/10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp

Nhóm này do Phùng Văn Huy (sinh năm 1988, trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, cầm đầu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Phùng Văn Huy; Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (sinh năm 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Lợi và Quý là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

3 đối tượng bị bắt. Ảnh: CA.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP Hải Phòng. Huy là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Cơ quan điều tra xác định, Huy đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc để cùng các đối tượng liên quan thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận. Các hành vi bị điều tra gồm cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ cơ quan công an, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm.

Thông tin có thể gửi đến Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng. Địa chỉ: số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng. Điện thoại liên hệ: 0904.127.567.