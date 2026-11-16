Tạm giữ Giám đốc cung cấp chất cấm Salbutamol vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi

Cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra test nhanh tại cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức ở xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng và phát hiện đàn lợn dương tính với chất cấm Salbutamol. Quá trình điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát đã tìm ra nguồn gốc từ trang trại tại tỉnh Thái Nguyên, sử dụng thức ăn do Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh (Bắc Ninh) cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Giám đốc Lê Văn Hải (SN 1982, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh), Giám đốc Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh, ở Lô CN4, cụm công nghiệp Đoan Bái, phường Hiệp Hoà, thành phố Bắc Ninh, khai nhận đã mua chất bột cấm trôi nổi, tự đặt tên giả là "Vitamin B4" để qua mắt lực lượng chức năng, rồi trực tiếp chỉ đạo pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chứng từ để phi tang.

Ngày 7-11-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.