Tạm giữ giám đốc công ty môi trường cùng 2 nhân viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh CAHP

Ngày 26/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp do Phùng Văn Huy (SN 1988, trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan Công an, Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, có trụ sở tại cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP Hải Phòng và là người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Cơ quan Công an xác định, Huy cùng đồng phạm lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận, trong đó có hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phá chuyên án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy cùng Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lợi và Quý là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu.