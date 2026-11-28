Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra số chai LPG tại cơ sở san, chiết khí gas trái quy định ở xã Phù Đổng.

Cụ thể, ngày 27/11, Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) cùng đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG do ông Lại Duy Quý làm chủ tại khu Đồng Qoắc, thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng (Hà Nội)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; thực hiện việc san, chiết, nạp khí LPG từ bồn chứa vào các chai LPG loại 12 kg và 45 kg dưới hình thức trạm nạp khí LPG nhưng không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Cơ sở san, chiết khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái quy định tại khu Đồng Qoắc, thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 354 chai LPG đã được nạp khí với tổng khối lượng 4.791 kg, gồm 199 chai mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas và 155 chai mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas. Toàn bộ số chai LPG đã được nạp khí đều không có màng co niêm phong trên van.

Ngoài ra, tại cơ sở còn có 230 vỏ chai LPG các loại, 4 máy san, chiết khí LPG, 1 cân đồng hồ, 1 cân điện tử và 1 bồn chứa khí LPG có dung tích 12 m³, bên trong còn khoảng 3.000 kg khí LPG.

Lực lượng chức năng xác định cơ sở thực hiện việc nạp khí LPG vào các chai LPG không thuộc sở hữu của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp; đồng thời, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG đối với số vỏ chai đang lưu giữ.

Đối với toàn bộ số khí LPG chứa trong 354 chai và bồn chứa, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ, hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Hệ thống đường ống, van dẫn khí LPG phục vụ hoạt động san, chiết gas trái quy định tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời báo cáo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 17 ban hành quyết định tạm giữ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 cho biết, khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong quá trình kinh doanh, san, chiết và lưu trữ. Việc san, chiết khí LPG không bảo đảm các điều kiện theo quy định không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, gây mất an toàn về tính mạng và tài sản của người dân.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Đội Quản lý thị trường số 17 sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh khí LPG, đặc biệt là các cơ sở san, chiết khí gas trái quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.