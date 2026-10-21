Tạm giữ gần 2.900 túi xách nghi giả mạo Chanel, Gucci, Louis Vuitton tại Hà Nội

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày 19.10 cho hay, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an vừa kiểm tra hai địa điểm kinh doanh trên địa bàn xã Phú Xuyên, phát hiện và tạm giữ 2.893 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, thực hiện Công văn số 6299/PC03-Đ6 ngày 30.9.2026 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội về việc phối hợp kiểm tra hành chính, ngày 16.10, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Hai địa điểm được kiểm tra gồm cơ sở tại số 28 (xóm 1, thôn Đỗ Xá, xã Phú Xuyên, Hà Nội) và địa điểm không có số nhà trên đường Văn Minh (thôn Văn Điển, xã Phú Xuyên, Hà Nội). Cả hai địa điểm đều thuộc sở hữu của bà N.T.T - chủ cơ sở kinh doanh túi xách.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo đó, số hàng hóa bị tạm giữ gồm 181 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Chanel; 122 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Gucci; 2.402 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Louis Vuitton; 138 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Dior và 50 chiếc túi xách mang nhãn hiệu YSL.

Theo Đội Quản lý thị trường số 14, tổng số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nêu trên là 2.893 sản phẩm. Giá trị hàng hóa được xác định theo giá niêm yết trên sản phẩm là 361.160.000 đồng.

Toàn bộ số túi xách đã được tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh.