Chiều 17/11, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Võ Ngọc Hiến (SN 1987, ngụ số 22 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Qua mở rộng xác minh, lực lượng Công an còn phát hiện, tạm giữ 17 xe mô tô các loại tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn để làm rõ nguồn gốc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Rạch Giá phát hiện Võ Ngọc Hiến có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản nên tiến hành theo dõi, xác minh.

Khoảng 17 giờ ngày 15/11, từ thông tin thu thập được, lực lượng Công an xác định Hiến vừa thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô mang biển kiểm soát 68S1-562.05, sau đó đưa đến gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Bình An, địa chỉ số 80–82 Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, để cất giấu tài sản, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Khi Hiến quay lại bãi giữ xe, lấy chiếc xe vừa trộm cắp để mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật ngay khi vừa đưa phương tiện ra khỏi bãi giữ xe.

Tại cơ quan Công an, Võ Ngọc Hiến thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô nói trên, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn. Tiếp tục đấu tranh, Hiến khai nhận sau khi trộm cắp được xe mô tô thường mang đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Rạch Giá.

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường Rạch Giá đã tiến hành kiểm tra địa điểm trên, qua đó phát hiện và tạm giữ 17 xe mô tô các loại để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguồn gốc, chủ sở hữu và những người có liên quan. Lực lượng Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm xác định mối liên hệ giữa số phương tiện tạm giữ với các vụ việc trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là đối với xe mô tô, xe gắn máy. Khi đỗ, gửi xe cần lựa chọn nơi trông giữ an toàn, có người quản lý; khóa cổ, khóa càng và trang bị thêm thiết bị chống trộm để hạn chế nguy cơ bị mất cắp. Đồng thời, không mua bán, nhận cầm cố các phương tiện không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp...