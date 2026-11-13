Tạm giữ đối tượng lập hàng loạt Fanpage, đăng thông tin tiêu cực nhằm cưỡng đoạt tài sản

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đối tượng Đàm Hải Hoàng sinh năm 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng (ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an xác định Đàm Hải Hoàng (sinh năm 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng) là người trực tiếp quản lý, sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Fanpage và hội nhóm trên mạng xã hội.

Cụ thể, từ tháng 2/2025, Hoàng sử dụng điện thoại di động để truy cập, quản lý và đăng tải thông tin trên Facebook. Đối tượng lập và sử dụng 10 tài khoản Facebook cá nhân, trong đó có các tài khoản mang tên “Thắngggg Lợiiii Mớiiii”, “Hải Hoàng”, “Linh Lỏng Lẻo”, “Võo Nguyênn Giápp”, “Trầnnnn Quốcccc Toảnnnn”, “Phạmmmm Vượngggg”, “Long Hổ”…

Thông qua các tài khoản này, Hoàng liên kết quản trị 25 Fanpage với nhiều tên gọi khác nhau như: “Cấm Xoá Bài”, “Thằng Rách Việc”, “Thằng Mặt Lồn”, “Admin Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng”, “Admin Nhóm Báo Chốt Hải Phòng”, “Truy Tìm Nợ Xấu Hải Phòng”, “Admin Tố Giác Hải Phòng”, “Thành Phố Buồn”…

Các tài khoản và Fanpage trên còn tham gia quản trị 3 hội nhóm gồm: “Sợ Bị Bắt Xe Hải Phòng”, “Sợ Bị Bóc Phốt Hải Phòng” và “Báo Chốt Hải Phòng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng sử dụng hệ thống tài khoản, Fanpage và hội nhóm này để đăng tải thông tin, hình ảnh nhằm thu hút lượt xem, bình luận, tăng tương tác. Việc sử dụng nhiều tài khoản với các tên gọi khác nhau được xác định nhằm che giấu danh tính người trực tiếp quản lý, điều hành.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng bước đầu xác định khoảng 30 cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hải Phòng bị Hoàng đăng tải thông tin, hình ảnh có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hoặc có dấu hiệu sai sự thật. Những nội dung này được cho là đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, tinh thần, cuộc sống của các cá nhân cũng như hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cơ sở kinh doanh liên quan.

Quá trình xác minh cũng làm rõ một số cá nhân đã chuyển tiền cho Hoàng hoặc chuyển tiền qua tài khoản của người khác theo yêu cầu của đối tượng, liên quan đến việc đăng bài, gỡ bài, quảng cáo và các khoản chi phí khác. Tổng số tiền bước đầu được xác định trên 100 triệu đồng.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức và cơ sở kinh doanh có liên quan; đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, các giao dịch tài chính và những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.