Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp làm việc với Trần Văn Tuấn về hành vi "trộm cắp tài sản". (Ảnh: CA)

Trước đó, Công an xã Mỹ Thọ tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại do chị H.T.T.T. (SN 1986, trú tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tài sản bị mất gồm 30 chiếc điện thoại và 6,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá ước tính khoảng 110 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn, Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét, xác minh đối tượng gây án. Lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, thu hồi tang vật, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 23/11/2026, lực lượng Công an phối hợp với Công an phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh xác định, mời Trần Văn Tuấn về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng kìm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận đột nhập nhà liền kề, lấy trộm 4 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.