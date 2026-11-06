Tạm giữ đối tượng đột nhập nhà dân trộm tài sản trị giá 150 triệu đồng

Thông Minh Huy tại cơ quan Công an. (Ảnh:CACC)

Ngày 6/11/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp trang sức bằng vàng và điện thoại di động, tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Sơn Mỹ tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (SN 1977, trú tại địa phương), về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản gồm trang sức bằng vàng và điện thoại di động, với tổng trị giá ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Mỹ đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp xác minh, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng liên quan.

Qua quá trình xác minh, Công an đã xác định Thông Minh Huy (SN 2005, trú tại xã Sơn Mỹ), là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật được Công an xã Sơn Mỹ thu hồi trong vụ trộm cắp tài sản. (Ảnh:CACC)

Theo kết quả xác minh ban đầu, lợi dụng thời điểm sáng sớm, khi gia đình bị hại mở cửa nhưng không có người trông coi, Huy đã lén lút vào nhà, tiếp cận khu vực phòng ngủ, lục tìm tài sản trong chiếc túi xách treo trên tủ đựng quần áo và lấy đi 1 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 3 nhẫn vàng cùng 1 điện thoại di động.

Sau khi lấy được tài sản, Huy đã chia số tài sản trộm cắp để cất giấu và mang đi tiêu thụ tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó, Huy di chuyển đến TP Hồ Chí Minh, bán 1 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng tại các tiệm vàng, thu được số tiền gần 50 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân, Công an xã Sơn Mỹ đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ Thông Minh Huy, đồng thời thu hồi các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Thông Minh Huy để phục vụ công tác điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.