Tạm giữ đối tượng đâm nữ sinh viên tử vong trong ký túc xá

Ngày 13/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Phúc (SN 2000, ngụ xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai.

Phúc tại cơ quan Công an. Ảnh D.H.

Theo điều tra ban đầu, Phúc và chị K.S. (SN 2006) có quen nhau. Thời gian gần đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn khi Phúc nghi ngờ S có quen người khác.

Tối 12/10, sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Thấy cửa phòng đóng kín, đối tượng dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa chính rồi xông vào, dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người bạn gái.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Phúc đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.