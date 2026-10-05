Tạm giữ đối tượng đâm chết người vì mâu thuẫn cá nhân

Đối tượng Trần Thị Mỹ Chi. Ảnh HẢI ANH

Trần Thị Mỹ Chi là người đang được hoãn chấp hành án phạt tù 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy do đang nuôi con nhỏ.

Chi đã ly hôn với anh L.V.T (sinh năm 1991, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Hiện anh T sống cùng chị T.T.M (sinh năm 1983, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang). Do mâu thuẫn liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con, giữa Chi và chị M nhiều lần xảy ra cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau.

Khoảng 12 giờ ngày 3/10/2026, Chi điều khiển xe mô tô, mang theo dao đến nhà anh T tại ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc để tìm chị M giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa Chi và chị M tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, hai bên xô xát và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc giằng co, Chi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M. Những người có mặt nhanh chóng can ngăn và đưa chị M đi cấp cứu, tuy nhiên chị M đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.