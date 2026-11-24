Đối tượng Trần Văn Sinh tại Cơ quan Công an. (Ảnh:CACC)

Ngày 24/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Sinh (SN 1988, ngụ Khu phố Giang Điền, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo Công an TP Đồng Nai cho biết, đối tượng Trần Văn Sinh là người không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, Trần Văn Sinh đi đến địa bàn xã An Viễn xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay cướp giật bán lấy tiền tiêu xài.

Khi Trần Văn Sinh đi đến ấp Phát Đạt, xã An Viễn phát hiện bà Ngô Thị B. (SN 1964, ngụ xã An Viễn) đang điều khiển xe máy đi một mình, từ hướng phường Trảng Bom ra hướng đường ĐT 777, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu vàng. Sau đó, Sinh điều khiển xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền nhưng té xe định bỏ chạy thì bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho Công an xã An Viễn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.