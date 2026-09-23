Tạm giữ đối tượng cho vay với lãi suất không tưởng và tàng trữ súng đạn

Chiều 23/9, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (sinh năm 1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Cho vay nặng lãi".

Theo cơ quan công an, Hậu từng có 2 tiền án về các tội "Giết người" và "Cướp giật tài sản", chưa được xóa án tích.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đã tiến hành điều tra, xác định Trần Hùng Hậu cùng một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, lên đến 730%/năm.

Nhóm này có dấu hiệu sử dụng hung khí để đòi nợ, hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Trần Hùng Hậu tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Thới tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà thuê) của Hậu, và thu giữ: 1 khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay cùng 6 viên đạn quân dụng, 4 cây dao tự chế, 1 cây dao gấp, 1 cây xâm gạo tự chế, 4 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay, 4 cuốn sổ, 2 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Trần Hùng Hậu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trong quá trình điều tra, xác định: Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội "Cướp giật tài sản" trở về địa phương, do không có nghề nghiệp, nhận thấy một số người dân trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu cần vốn làm ăn, trang trải cuộc sống, nên Hậu tổ chức cho vay tiền để lấy lãi.

Bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền, với lãi suất dao động từ 1% đến 2%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm, số tiền cho vay khoảng từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền người vay hàng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi của những người vay tiền của Hậu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Đức (T/h)