Tạm giữ đối tượng chặn ô tô, đập kính rồi dùng dao đâm chết người ở Hà Nội

Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Hoan (SN 1979, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, xuất phát từ việc nghi ngờ anh N.B.Đ. (SN 1980, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H., Hoan đã tìm gặp và xảy ra mâu thuẫn với anh Đ.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan.

Chiều 20/10, khi phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo. Đến khu vực đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy chắn trước đầu ô tô, buộc anh Đ. phải dừng lại.

Sau đó, Hoan xuống xe, tiến đến phía ghế lái, giật tay nắm cửa ô tô nhưng không mở được do cửa đã khóa. Đối tượng liền quay lại xe máy, lấy chiếc búa để trong cốp rồi đập vỡ kính ô tô.

Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi rời đi được khoảng 200 - 300m, Hoan phát hiện một cửa hàng bán thịt lợn ở ven đường nên tại vào lấy một con dao để trên bàn, sau đó tiếp tục điều khiển xe máy truy tìm anh Đ.

Khi gặp lại nạn nhân, Hoan dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Đ., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được lực lượng chức năng vận động, Nguyễn Quý Hoan đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Quý Hoan theo quy định pháp luật.