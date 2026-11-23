Các bình nghi chứa khí N2O. Ảnh: CAHP

Ngày 23/11, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 8 người để làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm trong vụ cung cấp “bóng cười” cho các cơ sở karaoke trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 15/11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên kiểm tra đồng loạt 3 quán karaoke. Hai quán Sunny Royal và Bảo Nhi cùng nằm tại tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng. Quán Thái Dương nằm tại tổ dân phố Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 quán đều hoạt động quá giờ quy định. Hai quán Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an phát hiện nhiều khách đang sử dụng “bóng cười” tại 5 phòng hát, thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa sử dụng, cùng 240 vỏ bóng cao su. Chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách có liên quan được mời về trụ sở Công an để làm rõ vụ việc.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm cung cấp khí N2O do Hoàng Văn Luân (SN 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) cầm đầu, thu giữ thêm 175 bình nghi chứa khí N2O. Cơ quan Công an cũng phát hiện thêm 15 cơ sở karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch “bóng cười” với nhóm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người bị tạm giữ và các cơ sở liên quan. Công an thành phố khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh không tổ chức hoặc tiếp tay cho việc mua bán, sử dụng “bóng cười”, đồng thời khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, không sử dụng khí N2O để giải trí.