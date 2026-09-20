Tạm giữ 7 đối tượng trong vụ ô tô tông vào nhóm người tại phường Chợ Quán

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19/9, Lê Miền Nam (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán để ăn uống.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (sinh năm 2004, thường trú tại tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán.

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Trà Vinh, nhân viên giữ xe của quán) xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Mặc dù được bạn bè đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài, điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Vụ việc khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (sinh năm 2003, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2000, thường trú tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (sinh năm 2007, thường trú tại thành phố Cần Thơ) và Phan Minh Thật (sinh năm 1998, thường trú tại thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Công an sẽ kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.