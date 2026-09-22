Tạm giữ 4 tàu chở 80m3 khoáng sản không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sáng 22/9, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 4 tàu thủy có hành vi vận chuyển khoảng 80m3 khoáng sản (đất) không rõ nguồn gốc xuất xứ để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra lái tàu thủy có hành vi chở khoáng sản (đất) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 00h10 ngày 21/9, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú phối hợp các lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên kênh 12, thuộc xã Hòn Đất, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra và truy đuổi, lực lượng chức năng phát hiện 4 tàu thủy đang nhận, vận chuyển tổng cộng khoảng 80m3 khoáng sản (đất). Đáng chú ý, trong số các phương tiện bị phát hiện có 1 tàu không có số hiệu.

Toàn bộ tang vật vụ việc được lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Làm việc với cơ quan Công an, các chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan đến số hàng hóa là khoáng sản (đất) nói trên. Hiện toàn bộ vụ việc, phương tiện và những người liên quan đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, mọi hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản trái phép đều sẽ bị kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.