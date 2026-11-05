Công an xã Mường Chanh tạm giữ 38 chiếc két sắt có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Trước đó, trong hai ngày 27 - 28/10, Công an xã Mường Chanh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La rà soát, kiểm tra đối với các cửa hàng kinh doanh mặt hàng két sắt trên địa bàn xã Mường Chanh, kết quả, phát hiện 38 chiếc két sắt các loại có gắn nhãn hiệu Việt Tiệp có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ 2 cơ sở chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan đến toàn bộ số két sắt Việt Tiệp nêu trên. Trên bao bì, nhãn hàng hoá, tài liệu kèm theo không có thông tin, căn cứ xác định được nguốn gốc, xuất xứ của hàng hoá.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Mường Chanh và Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục phối hợp xác minh xử lý theo quy định./.