Tạm giữ 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoạt động tội phạm

Cụ thể, các đối tượng gồm: Phùng Văn Huy (SN 1988, trú phường Thành Đông) là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88 (địa chỉ: Khu cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú) và 2 cấp dưới là Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú xã Nam Sách), Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú xã Thái Tân), cùng TP Hải Phòng.

Các đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý.

Theo kết quả điều tra, thời gian qua Phùng Văn Huy núp bóng doanh nghiệp, quản lý và điều hành các Công ty TNHH Môi trường HT88 và Công ty TNHH Môi trường xanh 93 (trụ sở cùng xã Trần Phú, TP Hải Phòng).

Các doanh nghiệp này đăng ký các ngành nghề thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, Huy cùng đồng bọn đã thực hiện các hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường trong phạm vi Khu công nghiệp An Phát 1 và lân cận, đều thuộc địa bàn TP Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT cũng đề nghị, doanh nghiệp, cá nhân nào là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan.

Địa chỉ liên hệ: Thượng tá Hoàng Kim Thái, đội trưởng Đội CSHS đặc nhiệm, số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng; ĐT: 0904.127.567.