Tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng tại phường Chương Mỹ
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp Công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại tổ dân phố Bình Sơn, phát hiện 240kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu vi phạm.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tam-giu-240-kg-nguyen-lieu-lam-banh-trung-thu-khong-ro-nguon-goc-qua-han-su-dung-tai-phuong-chuong-my-post669447.antd