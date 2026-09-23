Tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng tại phường Chương Mỹ

Sau khi 8 cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra việc nhận tiền, bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép, phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) đã làm thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 người.