Tạm giữ 2 đối tượng dùng dao cướp xe máy ở An Giang

Nguyễn Thành Ý (bên trái) và Nguyễn Thanh Bình khai nhận tại cơ quan Công an.

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (sinh năm 2007) và Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2010), cùng cư trú phường Bình Đức, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1/11, do cần tiền tiêu xài, Ý rủ Bình tìm người đi xe máy một mình ở khu vực vắng để cướp tài sản. Ý điều khiển xe máy chở Bình, mang theo hai con dao Thái Lan, chạy trên quốc lộ 91 hướng về Châu Đốc tìm người gây án.

Khoảng 23h40 cùng ngày, khi đến đường tránh quốc lộ 91, thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, cả hai phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy theo chiều ngược lại. Ý quay xe chặn đường, cùng Bình dùng dao đe dọa, cướp xe rồi đem về nhà Ý cất giấu.

Tiếp nhận tin báo của Công an xã Bình Mỹ, khoảng 1h ngày 2/11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp công an các phường Long Xuyên, Mỹ Thới và Bình Đức triển khai biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện Ý và Bình có biểu hiện nghi vấn, mời về trụ sở Công an phường Bình Đức làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi cướp xe máy tại xã Bình Mỹ. Lực lượng chức năng thu giữ chiếc xe bị cướp trước khi các đối tượng đem đi tiêu thụ, cùng phương tiện và hung khí sử dụng để gây án.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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