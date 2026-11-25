Công an phường Long Xuyên làm việc với bị can Lê Minh Tâm.

Sáng 25/11, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Tâm về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân về tiền lương, khoảng 20 giờ ngày 14/7/2026, chị Phạm Thị Kim Hương, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ý Nhân và anh Vũ Minh Triều, Phó Giám đốc Công ty, đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bị Nguyễn Bảo Sang (sinh năm 2005, cư trú phường Long Xuyên), Lê Minh Tâm và Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1986, vợ Tâm) chặn đánh.

Tại đây, Tâm, Sang và Thủy dùng tay, mũ bảo hiểm, nắm kéo và đánh anh Triều, chị Hương. Lực lượng Công an phường kịp thời can ngăn, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Theo kết luận giám định, anh Triều và chị Hương mỗi người bị tổn thương cơ thể 3%.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thủy về các hành vi trên.

Trong quá trình điều tra, Tâm nhiều lần không chấp hành giấy triệu tập làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.