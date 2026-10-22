Tạm giam người đàn ông dí điện 220V vào người phụ nữ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nguyễn Hồng An (SN 1991, trú tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) đã dùng bộ dây điện tự chế diệt chuột để gây án. An cắm dây vào nguồn điện sinh hoạt 220V của gia đình rồi cố ý dí vào người chị Lê Thị H. (SN 1996).

Bị can Nguyễn Hồng An tại cơ quan Công an (Ảnh VKSND tỉnh Hà Tĩnh)

Chị H. là người thuê ki-ốt của gia đình An để kinh doanh thuốc tây. Hậu quả vụ việc làm chị H. bị thương, phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Sau đó, chị H. đã làm đơn trình báo đến Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kỳ Hoa đã tiến hành xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ. Ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng An về tội “Giết người” (khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy có đủ căn cứ nên đã phê chuẩn các quyết định trên.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành Lệnh bắt đối với Nguyễn Hồng An để điều tra, xử lý theo quy định.