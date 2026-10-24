Tạm giam đối tượng mua 13 điện thoại rồi chiếm đoạt tiền thanh toán

Bị can La Nhựt Phú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/10/2025, Phú đặt mua 13 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 17 Pro Max của một người ngụ phường Long Xuyên (An Giang) với tổng giá trị 510,9 triệu đồng, thỏa thuận thanh toán trong thời hạn không quá 2 ngày.

Sau khi nhận điện thoại, Phú bán lại cho nhiều người khác và nhận đủ tiền nhưng không thanh toán cho người bán mà chiếm đoạt số tiền này để trả các khoản nợ ngân hàng của mình. Phát hiện vụ việc, bị hại đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Tại cơ quan công an, Phú đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, Phú có 3 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.