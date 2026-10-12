Tám giải pháp để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý IV

Tại hội nghị lần Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chiều 12/10, trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm và giải pháp điều hành 3 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III/2026 ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%).

Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý. Trong quý IV, thành phố tập trung điều hành mục tiêu tăng trưởng đạt 16,55%.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết, tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước đến hết ngày 30/9 đạt hơn 568 nghìn tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường và nhà ở có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã triển khai 72 dự án trọng điểm, cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng. Các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối vùng và đầu mối giao thông được thúc đẩy song song với hạ tầng đường bộ. Thành phố đã triển khai lập 125 quy hoạch phân khu, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

“Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng tốc trong quý 3, các cân đối lớn cơ bản ổn định. Thu ngân sách đạt mức cao, ước cả năm vượt dự toán Chính phủ giao. Nhiều dự án giao thông, đô thị, nhà ở và hạ tầng môi trường có chuyển biến thực chất. Đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong quý 4”, ông Nguyễn Xuân Lưu thông tin.

Bên cạnh các kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, đòi hỏi quý 4 phải tăng 16,55% để hoàn thành mục tiêu cả năm. Một số ngành kinh tế chủ lực như xây dựng, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu… thực hiện chưa tương xứng với nguồn lực huy động.

Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2026, cập nhật kịch bản điều hành quý 4 với mục tiêu tăng trưởng 16,55%. Trong đó, công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Thành phố tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Một là, tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực. Hai là, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới. Ba là, kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ.

Bốn là, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản. Năm là, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sáu là, kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua. Bảy là, tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật. Tám là, siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.