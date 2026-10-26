Tam giác mạch nhuộm hồng cao nguyên đá

Hoa tam giác mạch nở rộ trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Mùa hoa tam giác mạch năm nay mở màn bằng khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII, năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” khai mạc vào tối 25-10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, do Sở VH-TT-DL Tuyên Quang phối hợp Công ty TNHH Truyền thông giải trí TL Việt Nam thực hiện. Sức hút của mùa hoa không nằm riêng trong đêm hội, mà còn ở những cung đường, bản làng và trải nghiệm văn hóa đang chờ du khách khám phá.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII, khai mạc tối 25-10-2026. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Hoa tam giác mạch từ lâu đã gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Cuối thu, đầu đông, khi gió heo may mang theo hơi lạnh tràn về cũng là lúc những vạt hoa vào độ đẹp nhất. Sắc hồng phớt, tím nhạt nổi bật giữa những dãy núi đá tai mèo tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, thu hút du khách đến ngắm hoa, chụp ảnh và tìm hiểu đời sống bản địa.

Dọc tuyến đường 4C, khu vực Cổng trời, dốc Thẩm Mã, đường vào Nhà của Pao và làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải là những điểm có hoa tam giác mạch nở rộ, đồng đều trong hai tháng cuối năm. Những vạt hoa bên đường, giữa núi đá và các bản làng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá vùng cực Bắc.

Hoa tam giác mạch nở rộ vào những tháng cuối năm. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Năm nay, hoa được trồng thành nhiều đợt, với tổng diện tích khoảng 400ha trên địa bàn cao nguyên đá Đồng Văn, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12. Việc bố trí thời điểm gieo trồng giúp duy trì sắc hoa qua nhiều tuần, tạo điều kiện để du khách lựa chọn thời gian tham quan. Mùa hoa cũng mở thêm cơ hội cho người dân phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nhiều du khách trong nước và quốc tế tìm đến cao nguyên đá trong mùa hoa đặc biệt này. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Nhu cầu của du khách đã phần nào phản ánh sức hút của điểm đến. Trong những ngày cuối tuần qua, hơn 1.000 phòng lưu trú tại xã Lũng Cú đã được đặt kín. Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải, nằm dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, cũng là điểm dừng chân được nhiều người lựa chọn. Từ đây, du khách có thể kết hợp ngắm hoa với tìm hiểu kiến trúc nhà ở, phong tục, ẩm thực, nhịp sống của đồng bào địa phương.

Mùa hoa tam giác mạch là một sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch năm nay, ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh, sức sống bền bỉ của hoa tam giác mạch cũng gợi lên nét mộc mạc, kiên cường của con người vùng cao. Từ loài cây gắn với đời sống thường ngày, hoa tam giác mạch đã trở thành biểu tượng du lịch, góp phần kết nối cao nguyên đá Đồng Văn với du khách trong và ngoài nước. Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan, môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Mùa hoa tam giác mạch đưa du khách đến với khu vực cao nguyên đá trong những ngày cuối năm. Ảnh: THỌ NGUYỄN

Tuy nhiên, sức hấp dẫn của khu vực cao nguyên đá Đồng Văn không dừng lại ở một đêm hội hay những điểm chụp ảnh quen thuộc. Du khách còn tìm đến để khám phá nhịp sống bản làng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương. Mùa hoa kéo dài qua nhiều tuần, đưa du khách đến với khu vực cao nguyên đá trong những ngày cuối năm. Để sức hút ấy được duy trì lâu dài, việc bảo vệ cảnh quan, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển dịch vụ phù hợp cần song hành với hoạt động quảng bá, tổ chức lễ hội. Khi người dân có thêm sinh kế từ du lịch và môi trường được gìn giữ, sắc hoa tam giác mạch mới có thể trở thành nguồn lực bền vững cho vùng cực Bắc.