Tám giá trị cốt lõi để doanh nghiệp phát triển trường tồn

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Dự Diễn đàn có ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội; TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI); TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn

Cùng dự có ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam; TS. Chử Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Quang Vũ, CEO Blue C; TS. Nguyễn Quốc Tư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom.

Về phía Ban Tổ chức có ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng Ban Tổ chức chương trình.

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo cơ quan báo chí, doanh nhân, doanh nghiệp cùng đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Diễn đàn tập trung trao đổi về những vấn đề mang tính chiến lược đối với việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng bày tỏ sự vui mừng khi tham gia Diễn đàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), hướng tới Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11).

Diễn đàn Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam 2026

Thứ trưởng nhắc lại, tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Nếu kinh tế quyết định khả năng đi nhanh thì văn hoá quyết định khả năng đi xa. Vì vậy, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển nhanh và bền vững của từng doanh nghiệp và của cả đất nước là hết sức quan trọng.

Thứ trưởng cho biết, hiện nay Bộ VHTTDL đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển kinh tế thể thao và phát triển kinh tế du lịch. Cả hệ thống chính trị đang thực hiện kiến tạo để phát triển điều này, thông qua ba biện pháp chính.

Thứ nhất là nỗ lực kiến tạo thể chế bằng việc khẩn trương xây dựng. Hiện nay Chính phủ đã trình sang Quốc hội dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Quốc hội sẽ xem xét thảo luận tại kỳ họp tháng 10 tới đây.

Theo đó, công nghiệp văn hóa được xác định gồm 10 ngành, lĩnh vực và điều đặc biệt của dự thảo dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa là trong toàn bộ 9 chương 40 điều của Luật phát triển công nghiệp văn hóa không phát sinh thêm bất cứ một thủ tục hành chính nào mới và chúng tôi tập trung vào các cơ chế chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển công nghệp văn hóa với vai trò của ngành kinh tế.

Thứ hai, Bộ Chính trị đã thông qua chủ trương từ năm 2026 vốn ngân sách nhà nước dẫn dắt sẽ là vốn mồi, sẽ là vốn định hướng bằng cách chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hoá.

Diễn đàn được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL

Thứ ba, không chỉ kiến tạo thể chế, không chỉ là dùng ngân sách nhà nước để làm mồi định hướng, Bộ VHTTDL ngày 12.10.2026 đã ra mắt mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa và công bố 17 bài toán lớn về phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam để kêu gọi các cộng đồng các doanh nghiệp bao gồm những doanh nghiệp, tập đoàn lớn hoạt động đa ngành, các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa chung tay giải quyết 17 bài toán lớn này. Yêu cầu phải có kết quả có sản phẩm định lượng đo lường được ngay trong năm 2026 và kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.

Bàn về văn hóa của doanh nghiệp, Thứ trưởng đã chia sẻ góc nhìn về văn hóa doanh nghiệp hiện nay trong kỷ nguyên mới của đất nước, trong xu hướng mới của thời đại, trong xu hướng mà chúng ta vừa phải giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa phải đổi mới sáng tạo bằng công nghệ bằng trí tuệ nhân tạo.

Tám điểm cốt lõi về văn hoá doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, đó là:

Thứ nhất là tinh thần liêm chính thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín. Giá trị này sẽ được kiểm chứng rõ nhất khi doanh nghiệp phải lựa chọn giữa lợi ích trước mắt và giữ được nguyên tắc. Chẳng hạn khi chúng ta phát hiện là sản phẩm có lỗi thì chúng ta chủ động thông tin khắc phục và chịu trách nhiệm, đã cam kết thanh toán thì thực hiện đúng kể cả với những đối tác nhỏ đã làm ra một sản phẩm thì phải cam kết chất lượng.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Theo Thứ trưởng, đối với đối với sản phẩm của mình thì phải cam kết về chất lượng mức cao nhất. Lấy ví dụ về ngành công nghiệp ẩm thực của Nhật Bản, Thứ trưởng cho biết, Nhật Bản có những hộ kinh doanh rất nhỏ, một ngày chỉ bán đúng 100 cái bánh và hết 100 cái bánh thì kể cả có đông khách thế nào cũng không được bán đến cái thứ 101. Lí do là nghệ nhân thành công chỉ có đủ năng lượng và tình yêu ở mức đáp ứng được khi mà làm 100 cái bánh, quá mức đó, năng lượng sẽ suy giảm vì là cơ thể con người cũng có giới hạn. Đó là lí do vì sao ngành công nghiệp Nhật Bản tạo ra được những thương hiệu có giá trị.

Thứ hai, trong văn hóa của doanh nghiệp hiện nay, cần lấy giá trị thực cho khách hàng làm căn cứ hành động. Nét văn hóa này là thể hiện việc doanh nghiệp tận tâm sau khi đã bán sản phẩm, đã nhận tiền của khách hàng. Đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ giữ gìn uy tín và thương hiệu được nêu trong Nghị quyết 41 của Trung ương.

Thứ trưởng cũng nêu ví dụ, trong một buổi chiều mưa ở New York thì một nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc nhìn ra ngoài trời thì thấy một chiếc xe Toyota phải dừng lại vì là cái cần gạt nước bị hỏng. Bỗng nhiên có một người lớn tuổi, chạy ra giữa cơn mưa để giúp người lái xe sửa cái cần gạt của xe. Khi hỏi ra thì đó là một kỹ sư của Toyota đã nghỉ hưu. Điều đó cho thấy, dù đã nghỉ hưu nhưng khi nhìn thấy sản phẩm của doanh nghiệp mình bị sự cố, họ vẫn tự nguyện phục vụ khách hàng. Đó chính là văn hoá bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Thứ trưởng cũng nêu thêm ví dụ về việc xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên. Để đảm bảo uy tín không sử dụng chất phụ gia hoặc là sử dụng chất phụ gia đến mức đúng như cam kết, bà con đã xây dựng thương hiệu trà chân, khẳng định chất lượng là yếu tố quan trọng, và cam kết uy tín là quyết định năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn thu hút 300 đại biểu tham dự

Thứ ba, văn hóa tôn trọng con người trọng dụng tài năng và phát triển năng lực

Thứ tư, đặc biệt quan trọng là văn hóa tôn trọng đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng rất là nhanh.

Thứ năm, văn hóa sử dụng dữ liệu, mạnh dạn tiên phong sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Thứ sáu, văn hóa nêu gương, làm gương. Văn hóa nêu gương và làm gương là cái sức mạnh của người châu Á và đặc biệt là người đứng đầu của mỗi doanh nghiệp làm gương, giữ lời nhận trách nhiệm và chấp nhận phản biện trong nội bộ của mình.

Thứ bảy, cũng là cái rất là mới là giữ gìn bản sắc văn hóa của Việt Nam.

Thứ tám, khi đã trở thành những doanh nghiệp lớn thì phải gắn khát vọng phát triển của doanh nghiệp với trách nhiệm dài hạn đối với đất nước và cộng đồng, gắn sứ mệnh phát triển của doanh nghiệp đối với sứ mệnh của quốc gia dân tộc. Đấy là những yếu tố để giúp cho doanh nghiệp phát triển trường tồn.

Thứ trưởng cũng bày tỏ niềm vui khi được chia sẻ với các doanh nghiệp về công nghiệp văn hoá và những việc Bộ VHTTDL đang nỗ lực và cố gắng làm và tầm quan trọng của phát triển văn hóa trong doanh nghiệp. Đây là một quá trình rất dài và Bộ mong rằng từ những bước khởi đầu, sẽ đi cùng nhau phát triển mười ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp vào sự phát triển tích cực của đất nước.