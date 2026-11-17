Trường THPT Tam Dương, xã Tam Dương tổ chức ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Năm 2026, xã Tam Dương tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, nhất là trong thanh thiếu niên. Xã tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh và tại các thôn dân cư; tuyên truyền lưu động, lồng ghép nội dung PCTHCTL trong các hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Tờ rơi, áp phích, panô, biển cấm hút thuốc được bố trí tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng...

Các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa được yêu cầu đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế; bố trí biển “Cấm hút thuốc” tại nơi làm việc, phòng họp và khu vực công cộng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được vận động ký cam kết chấp hành; phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Trạm Y tế xã tư vấn phương pháp cai hút thuốc lá, hỗ trợ người dân thay đổi hành vi; tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử trong khi khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng; duy trì khuôn viên cơ sở y tế không khói thuốc. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; xây dựng mô hình “Môi trường công sở không khói thuốc”, “Ngôi nhà không khói thuốc”...

Các trường học triển khai mô hình “Trường học không khói thuốc” qua giờ sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và truyền thông chuyên đề. Nội dung về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử được lồng ghép phù hợp từng cấp học, góp phần phòng ngừa học sinh sử dụng thuốc lá. Cô giáo Vũ Thị Thu Lương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tam Dương cho biết: Nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc”, từ ban hành quy chế, tuyên truyền, giáo dục đến phối hợp giám sát. Hiện, khuôn viên trường học đảm bảo không khói thuốc; cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được phổ biến quy định pháp luật, nhận thức rõ nguy cơ bệnh tật từ nicotin và hóa chất độc hại. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí Phan Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dương nhấn mạnh: PCTHCTL phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, giám sát. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò của các ngành, đoàn thể, trường học, cơ sở y tế và thôn dân cư, hướng tới xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không khói thuốc. Qua đó, nâng cao ý thức người dân, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cùng với tuyên truyền, xã kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHCTL tại cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở kinh doanh và thôn dân cư; kịp thời nhắc nhở, xử lý vi phạm. Gắn PCTHCTL với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Tam Dương từng bước tạo chuyển biến từ cơ sở. Mỗi gia đình, cơ quan, trường học và thôn dân cư cùng nói không với thuốc lá sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.