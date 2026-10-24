Tam Dương đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Trạm Y tế xã Tam Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trạm Y tế Hợp Hòa, Kim Long, Hướng Đạo và Đạo Tú. Trạm hiện quản lý địa bàn 48 thôn, 45.794 nhân khẩu. Dù gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, đơn vị vẫn duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Học sinh các trường học trên địa bàn xã Tam Dương được uống vắc xin bại liệt, góp phần phòng ngừa bệnh và bảo vệ sức khỏe.

Trong 9 tháng năm 2026, Trạm Y tế xã Tam Dương thực hiện 9.033 lượt khám, chữa bệnh; trong đó, khám bảo hiểm y tế 4.906 lượt, khám và điều trị bằng y học cổ truyền, kết hợp y học hiện đại 1.227 lượt. Công tác trực cấp cứu 24/24 giờ được duy trì nghiêm túc; những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn được tư vấn, chuyển tuyến kịp thời. Trạm đồng thời

Công tác quản lý sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính cần được theo dõi, điều trị thường xuyên được tăng cường.

Nổi bật là việc triển khai mô hình điểm quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, tập trung vào bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại Điểm Y tế Kim Long. Trạm phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tổ chức khám sàng lọc, phát hiện người mắc bệnh, đưa vào danh sách quản lý, điều trị và cập nhật thông tin trên phần mềm chuyên môn. Nhờ đó, người bệnh có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế gần nơi cư trú, thuận tiện hơn trong việc khám định kỳ và nhận thuốc điều trị.

Theo thống kê, toàn xã có 2.668 người mắc tăng huyết áp, trong đó 1.000 người đang được quản lý; 882 người mắc đái tháo đường, trong đó 224 người được quản lý, điều trị tại Trạm. Việc theo dõi, tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động và sử dụng thuốc góp phần giúp người bệnh kiểm soát tình trạng sức khỏe, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Ông Nguyễn Hồng Lân, thôn Dội chia sẻ: “Đối với người dân chúng tôi, Trạm Y tế xã gần nhà nên việc đi khám, tư vấn sức khỏe thuận tiện hơn. Khi có vấn đề về sức khỏe, được cán bộ y tế hướng dẫn cách chăm sóc, sử dụng thuốc và theo dõi bệnh cũng giúp chúng tôi yên tâm hơn. Tôi mong Trạm tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa phương”.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Tam Dương khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì. Trong 9 tháng, Trạm thực hiện 729 lượt khám thai, 457 lượt khám phụ khoa; 100% trẻ dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi là 7,2%.

Công tác tiêm chủng được tổ chức theo kế hoạch, bảo đảm quy trình chuyên môn; đến ngày 30/9/2026, có 383 trẻ được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin, đạt 93%.

Bà Nguyễn Thị Yên, thôn Phố cho biết: “Tôi thấy công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được quan tâm. Cán bộ y tế hướng dẫn người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, theo dõi sự phát triển của trẻ và chú ý dinh dưỡng. Những thông tin thiết thực như vậy giúp các gia đình chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho con em mình”.

Song song với khám, chữa bệnh, Trạm Y tế xã Tam Dương chú trọng công tác y tế dự phòng, giám sát dịch tễ và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Mạng lưới y tế thôn và cộng tác viên dân số phối hợp theo dõi tình hình sức khỏe, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, bọ gậy và chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm theo mùa.

Trong 9 tháng năm 2026, dù ghi nhận một số trường hợp mắc cúm, sởi, tay chân miệng và thủy đậu, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn hoặc tình trạng lây lan trên diện rộng.

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được thực hiện bằng nhiều hình thức. Trạm phối hợp tuyên truyền 123 bài trên hệ thống loa truyền thanh với 886 lượt phát; tổ chức truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề thu hút 5.533 lượt người tham dự; tuyên truyền qua mạng xã hội 110 lượt và thăm 1.893 hộ gia đình. Nội dung tập trung vào phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Nhân viên y tế đo huyết áp, theo dõi tình trạng sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Vũ Đình Ngọc - Giám đốc Trạm Y tế xã Tam Dương cho biết: "Thời gian tới, Trạm tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe; duy trì khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và triển khai các chương trình y tế. Đơn vị cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, Trạm vẫn gặp khó khăn do thiếu nhân lực, trang thiết bị chưa đồng bộ, một số cơ sở cần sửa chữa, nâng cấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng đòi hỏi tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ.

Xã Tam Dương tiếp tục củng cố y tế cơ sở, phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung thiết bị thiết yếu, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý sức khỏe người dân và chủ động phòng, chống dịch bệnh.