Tạm dừng xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc

Chiều 9/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng sẽ không thực hiện đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên đường cao tốc, kể từ ngày 1/10/2026 đến khi có thông báo mới.

CSGT tạm dừng đo tốc độ và xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên cao tốc từ ngày 1/10, trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhiều tài xế phản ánh xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/h lúc lên dốc tại một số tuyến cao tốc.

Theo Cục CSGT, những phản ánh này tập trung tại ba vị trí gồm Km83+000 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Đây là những đoạn đường có độ dốc lớn, khiến một số phương tiện vận tải nặng khó duy trì tốc độ tối thiểu theo quy định, đặc biệt khi chở hàng.

Tuy nhiên, Cục CSGT cũng cảnh báo việc xe tải nặng, xe đầu kéo di chuyển quá chậm trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Nguyên nhân là sự chênh lệch tốc độ lớn giữa xe tải di chuyển chậm phía trước và các phương tiện phía sau, chủ yếu là ô tô con. Trong trường hợp thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn, tài xế phía sau có thể không kịp xử lý tình huống, dẫn đến va chạm.

Đối với những khu vực dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường bộ lắp đặt biển báo, đèn cảnh báo để tài xế chủ động phòng tránh, đồng thời lập hồ sơ xác định điểm đen tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, cuối tháng 9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tổ chức thực nghiệm với 28 phương tiện tại các vị trí có độ dốc lớn. Trong đó có 18 ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương tiện vẫn có khả năng đạt tốc độ tối thiểu 60 km/h. Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ này phụ thuộc đáng kể vào tình trạng kỹ thuật của xe, kinh nghiệm của tài xế và khả năng tạo đà trước khi lên dốc.

Đặc biệt, để đạt tốc độ tối thiểu, một số phương tiện phải tăng ga lớn, làm gia tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Trước thực tế trên, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông, địa hình, độ dốc, khả năng vận hành của xe tải nặng, tải trọng phương tiện và kỹ năng điều khiển của tài xế.

Cục CSGT cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh cả tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu theo hướng giảm xuống tại những đoạn đường có độ dốc lớn, nhằm phù hợp hơn với điều kiện khai thác thực tế.

Trong thời gian khảo sát, đánh giá, lực lượng CSGT sẽ tạm dừng đo tốc độ và xử lý hành vi chạy dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên cao tốc. Việc tạm dừng được thực hiện từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Dù vậy, Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng phải chở hàng đúng tải trọng cho phép, tuân thủ quy tắc giao thông trên cao tốc, chủ động quan sát và duy trì khoảng cách an toàn để phòng ngừa tai nạn.