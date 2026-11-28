Nhiều tảng đá lớn có nguy cơ tiếp tục đổ xuống lòng đường - Ảnh: Hoàng Hùng

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá cùng nhiều tảng đá từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường, khiến một số đoạn hộ lan bị hư hỏng, biến dạng. Điểm sạt lở nằm trên đoạn đường quanh co, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, nguy cơ sạt trượt vẫn tiếp diễn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ La Lay (Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị) và chính quyền địa phương đã triển khai công tác khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm - Ảnh: Hoàng Hùng

Các lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm - Ảnh: Hoàng Hùng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thọ Tín, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ La Lay cho biết, khoảng 11h ngày 28/11, trong quá trình thu dọn đất đá, lực lượng làm nhiệm vụ gặp sự cố phát sinh.

“Trong quá trình khắc phục vụ sạt lở, chúng tôi phát hiện có vật thể bằng kim loại. Tuy chưa xác định chính xác vật thể đó là gì nhưng để đảm bảo an toàn cho công nhân và các lực lượng tại hiện trường, đơn vị đã tạm dừng thi công, phong tỏa khu vực và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý", ông Nguyễn Thọ Tín cho hay.

Giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay vẫn bị ách tắc - Ảnh: Hoàng Hùng

Hiện, giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay vẫn bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, tài xế không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, không dừng, đỗ phương tiện tại những vị trí có nguy cơ sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.