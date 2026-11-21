Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031. Ảnh: BNV

Văn bản thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, nhằm triển khai Công văn số 191/BCĐCP ngày 17/11/2026. Mục tiêu là giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026 cho đến khi phương án biên chế giai đoạn mới được cấp có thẩm quyền quyết định, theo tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế.

Dừng cả những đợt tuyển dụng đã thi xong

Theo hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức. Việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa có quyết định tuyển dụng. Việc tạm dừng kéo dài cho đến khi hoàn thành rà soát vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Ngoại lệ là các trường hợp đang tuyển dụng theo chính sách thu hút người có tài năng tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP. Các đơn vị được tiếp tục thực hiện nếu việc tuyển dụng phù hợp với phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Giữ nguyên biên chế làm cơ sở sắp xếp

Các bộ, ngành, địa phương cũng tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại từng cơ quan, đơn vị. Đây là cơ sở để xây dựng phương án biên chế và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau rà soát.

Trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý vẫn được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ đơn vị khác. Việc này chỉ được làm trong phạm vi biên chế được giao và để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ. Cấp nào trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thì cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm.

Bộ Nội vụ lưu ý, không được lợi dụng việc điều chuyển để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết.

Yêu cầu này gắn trực tiếp với công tác kiểm soát biên chế và chi ngân sách nhà nước. Việc giữ nguyên biên chế ở thời điểm hiện tại giúp có số liệu gốc chính xác và hạn chế tăng biên chế trước kỳ sắp xếp. Nhờ đó, phương án biên chế giai đoạn mới được xây dựng thực chất, minh bạch.