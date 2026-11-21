Theo đó, về tuyển dụng mới công chức: Các bộ, ngành, địa phương tạm dừng việc thực hiện tuyển dụng mới công chức (kể cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng) cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Đồng Nai về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Phương Hằng

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thì bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Về việc điều chuyển cán bộ, công chức: Các bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.