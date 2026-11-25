Ngày 23/11/2026, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tối cao ban hành Công văn số 573/TB-HĐTD về việc tạm dừng tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026.

Công văn số 573 của VKSND tối cao được ban hành nhằm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của hệ thống chính trị; đồng thời, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND thành phố Cần Thơ tổ chức sơ tuyển thí sinh dự thi kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh minh hoạ)

Công văn số 573 của VKSND tối cao nêu rõ: Tạm dừng việc tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 theo Thông báo số 533/TB-VKSTC ngày 9/11/2026 của VKSND tối cao cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngoài ra, Công văn số 573 của VKSND tối cao nêu rõ: Việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng được thực hiện kể từ ngày ban hành Thông báo này cho đến khi có thông báo mới.