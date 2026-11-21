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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức, cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 được cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp thật cần thiết sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc tạm dừng áp dụng cả với trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi, nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình xét tuyển công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng, quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, đơn vị của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thì các bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng, nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027 - 2031.

Về việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức để làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031. Đồng thời, tạo thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ lưu ý, cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đặc biệt, không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế, hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị.