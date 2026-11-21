Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 13451/BNV-CCVC ngày 20/11/2026 về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng thực hiện tuyển dụng mới công chức, kể cả những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc tạm dừng được thực hiện cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị.

Một trường hợp được tiếp tục thực hiện tuyển dụng là quy trình xét tuyển công chức theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, với điều kiện bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Đối với việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây cũng là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi cho việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm.

Tuy nhiên, trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ. Cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bộ Nội vụ đồng thời lưu ý không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Công văn số 13451/BNV-CCVC được Bộ Nội vụ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện.

P.V