Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Trước khi bước vào tuyên án, Hội đồng xét xử quay trở lại phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ về số tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Một số bị cáo cho biết, số tiền khắc phục hậu quả vụ án là rất lớn nên sẽ vận động gia đình tiếp tục nộp khắc phục.

Bị tòa án cấp sơ thẩm buộc nộp khắc phục hơn 30 tỷ đồng, đến nay bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế đã nộp hơn 2,3 tỷ đồng.

Đối với số tiền còn lại, ông Sinh cho biết sẽ tiếp tục vận động gia đình nộp thêm.

Tại tòa, Hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo sẽ tác động gia đình cố gắng nộp số tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Bào chữa cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến, luật sư cho biết gia đình bà Tiến muốn hỗ trợ nộp thêm về số tiền lãng phí trong vụ án cho các bị cáo khác là 1,1 tỷ đồng.

Sau khi nghe các bị cáo trình bày về các khoản tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án. Viện Kiểm sát cho biết, sau khi kết thúc phần xét hỏi chiều 30/9, có 8/10 bị cáo mong muốn xin nộp khắc phục thêm về hậu quả vụ án. Trong đó, cựu Bộ trưởng Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng.

7 bị cáo còn lại cho biết sẽ tác động gia đình tiếp tục nộp thêm.

Để có thời gian cho các bị cáo nộp khắc phục thêm, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi, phần tranh tụng sẽ chuyển sang chiều 1/10.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cơ quan công tố, Hội đồng xét xử quyết định tạm nghỉ phiên xét xử chiều nay.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 14 giờ ngày 1/10.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có những sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Tại Tòa sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song những quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Cựu Bộ trưởng khai không được những người này cho biết nguồn gốc số tiền.