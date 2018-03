Tạm dừng trưng bày các bức tượng '12 con giáp khỏa thân' ở Đồ Sơn

Về 12 bức tượng con giáp 'khỏa thân', đoàn công tác liên ngành TP Hải Phòng đề nghị, trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chức năng, đề nghị công ty tạm thời đưa 12 bức tượng con giáp vào khu vực không tổ chức cho du khách tham quan.

Sau khi 12 bức tượng con giáp đặt tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) gây xôn xao trên dư luận, ngày 29-3, Đoàn công tác liên ngành gồm Sở Văn hóa – Thể thao và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng phối hợp với UBND quận Đồ Sơn đã có buổi làm việc với Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Qua làm việc và kiểm tra, đoàn công tác kết luận: Sẽ báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và đề nghị trưng cầu ý kiến Hội đồng nghệ thuật thành phố về 12 bức tượng con giáp “khỏa thân”. Trong thời gian chờ kết luận của hội đồng, đề nghị công ty tạm thời đưa 12 bức tượng con giáp vào khu vực không tổ chức cho du khách tham quan.

Các bức tượng 12 con giáp tại khu du lịch quốc tế Hòn Đấu - Đồ Sơn.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Hòn Dấu, đã đồng ý với kết luận của đoàn công tác và cho biết, doanh nghiệp sẽ thực hiện nghiêm túc kết luận của các cơ quan chức năng. Hiện tại ở khu vực trưng bày các bức tượng, doanh nghiệp đã cắm biển khuyến cáo người dưới 18 tuổi không vào tham quan ở đây.

Ông Thiềng cho biết thêm: “Các bức tượng này đã đặt ở khu du lịch được hơn 10 năm, do ông Trần Minh Tuấn (ở thôn Úc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) chế tác. Trước đó, các bức tượng này được bày ở nhiều nơi trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu. Khoảng 4 năm trở lại đây mới được tập trung đứng cạnh nhau. Gần đây, một số người đưa hình ảnh cụm tượng này lên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều”.

Văn Thịnh