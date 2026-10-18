Tạm dừng thu phí trạm Bến Thủy và Bến Thủy 2 vì chậm khắc phục hư hỏng

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Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, quá trình theo dõi, quản lý cũng như ý kiến phản ánh từ người dân và chính quyền địa phương cho thấy, công tác bảo trì, sửa chữa hư hỏng tồn tại nhiều bất cập kéo dài, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông và mất an toàn cho công trình.

​Cụ thể, từ ngày 11-9 đến hết ngày 9-10, doanh nghiệp dự án đã vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng… nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc bằng văn bản yêu cầu khắc phục hư hỏng. Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của các đơn vị rất chậm. Chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và kết quả kiểm tra hiện trường, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy và trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày, kể từ 0 giờ ngày 20-10. Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định.

Sau thời gian tạm dừng thu phí, nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng.