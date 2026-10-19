Tạm dừng thu phí tại trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ ngày 20/10

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2

Kính gửi: Quý khách hàng

Thực hiện Văn bản số 6979/CĐBVN-QLBT ngày 16/10/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thuỷ và Trạm thu phí Bến Thủy 2.

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh thông báo đến Quý khách hàng như sau:

1. Tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thuỷ 2. Trong thời gian tạm dừng thu phí, các làn thu phí sẽ được mở hoàn toàn để các phương tiện lưu thông tự do và không phải thanh toán phí sử dụng đường bộ khi qua trạm.

2. Thời gian tạm dừng thu phí: Trong thời gian 30 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

3. Lý do tạm dừng thu phí: Theo Văn bản số 6979/CĐBVN-QLBT ngày 16/10/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.