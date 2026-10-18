Tạm dừng thu phí tại hai trạm BOT Bến Thủy trong 30 ngày

Trạm thu phí Bến Thủy tạm dừng thu phí từ ngày 20/10/2026.

Theo Văn bản số 6979/CĐBVN-QLBT ngày 16/10/2026 do Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Ngô Lâm ký ban hành, việc tạm dừng thu phí được áp dụng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, theo hình thức hợp đồng BOT.

Nhà đầu tư hai dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4; doanh nghiệp dự án là Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh.

Nhiều hư hỏng chưa được khắc phục triệt để

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của cử tri, chính quyền địa phương, trên tuyến tồn tại nhiều hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các hư hỏng chủ yếu gồm mặt đường hằn lún vệt bánh xe, nứt vỡ cục bộ, vạch kẻ đường mờ; hệ dầm thép cầu Bến Thủy hư hỏng nặng; đường dẫn hai đầu cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm lún lõm nghiêm trọng.

Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành 6 văn bản đôn đốc, nhắc nhở, Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiến độ và chất lượng sửa chữa của doanh nghiệp dự án vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng nêu trên vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì công trình đường bộ, trong đó có các quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 34/2024/TT-BGTVT. Việc tạm dừng thu phí nhằm yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo trì, khắc phục hư hỏng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn.

Mở làn thu phí, bảo đảm phương tiện lưu thông thông suốt

Trong thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa, khắc phục dứt điểm các hư hỏng. Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do, không thu phí; đồng thời, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC có trách nhiệm tạm dừng thu phí điện tử không dừng (ETC) đúng thời hạn, quản lý và sao lưu đầy đủ dữ liệu thu phí phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và hậu kiểm.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đôn đốc và kiểm tra định kỳ hằng tuần. Sau khi các hư hỏng được khắc phục, đơn vị này có trách nhiệm đánh giá chất lượng sửa chữa, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét kết thúc thời gian tạm dừng thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời đề nghị Sở Xây dựng và Công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực các trạm thu phí suốt thời gian thực hiện quyết định.

Thời gian tạm dừng thu phí được khấu trừ trực tiếp vào thời gian thu phí của dự án; toàn bộ tổn thất kinh phí phát sinh do việc tạm dừng thu phí do nhà đầu tư tự chịu theo quy định của hợp đồng BOT. Trường hợp hết thời hạn 30 ngày mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của hợp đồng và pháp luật.